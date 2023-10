Jaki przeprasza Pomaską z błędami. "Nie godzę się na cenzurę"

Patryk Jaki opublikował na Twitterze wpis, w którym przeprosił posłankę Platformy Obywatelskiej Agnieszkę Pomaską za nazwanie jej „wulgarnym zdrajcą”. To pokłosie uprawomocnienia się wyroku, który zapadł w procesie wytoczonym przez parlamentarzystkę w trybie wyborczym.

Patryk Jaki przeprasza z błędami

W opublikowanym na Twitterze wpisie, Jaki podkreślił, że nie zgadza się z wyrokiem i poinformował, że będzie walczył o udostępnienie nagrania z procesu. Europoseł twierdzi, że jego upublicznienie będzie dowodem na polityczny charakter rozprawy. Polityk przy okazji porównał sędziów wydających wyrok w jego sprawie do przedstawicieli sądów w czasach PRL. „Wszystkim pokaże jak wyglądał ten cyrk” – napisał.

Następnie przeszedł do realizacji wyroku, choć podkreślił, że jest to w jego ocenie werdykt haniebny i nie zgadza się z jego treścią. W krótkim, schowanym wewnątrz akapitu zdaniu, Jaki przeprosił Pomaską, popełniając przy tym błędy „Przepraszam Pani Agnieszkę Pomaskę, za użycie w stosunku do niej, że jest wulgarnym zdrajcą” – napisał eurodeputowany (pisownia oryginalna).

W następnych słowach swojego wpisu Jaki raz jeszcze nazwał polityków PO wulgarnymi zdrajcami „Nikt nie będzie ograniczał moich konstytucyjnych praw i wolności. Nigdy nie zgodzę się na żadną cenzurę w debacie publicznej” – podsumował.

Patryk Jaki musi wpłacić na WOŚP

Przeprosiny pod adresem posłanki PO są jedynie częścią zasądzonego przez gdański sąd wyroku. W myśl werdyktu Patryk Jaki musi jeszcze wpłacić określoną sumę pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na konto fundacji Jurka Owsiaka trafi z tego tytułu półtora tysiąca złotych.

Jaki nie jest jedynym politykiem obozu władzy, który przegrał z Pomaską proces w trybie wyborczym. Posłankę PO przeprosić musiała również dawna szefowa resortu edukacji Anna Zalewska, która stwierdziła że program PO to „hejt i nienawiść”. Europosłanka PiS opublikowała treść przeprosin zapisanych drobnym drukiem na czarnym tle na Twitterze, a wpis opatrzyła wymownym komentarzem. „W poczuciu głębokiej niesprawiedliwości” – napisała.

