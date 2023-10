Tusk odpowiada na słowa Szydło. „Otwórzcie szeroko oczy”

Do oficjalnego zakończenie kampanii wyborczej zostało zaledwie kilkanaście godzin. Polacy do urn ruszą za kilkadziesiąt. Politycy do późnego piątkowego wieczora spotykają się z wyborcami i mediami. Donald Tusk swój piątek skończy niemal równo z północą. Lider Koalicji Obywatelskiej pojawi się wtedy w Morągu. Zanim to, w sieci publikowane są niemal ostatnie spoty wyborcze komitetów.

Koalicja Obywatelska publikuje spot z Beatą Szydło

Sztab Tuska zdecydował się, jeszcze przed ciszą wyborczą, odnieść do słów byłej premier Beaty Szydło. – Co Ci szkodzi? No co Ci szkodzi, człowieku? To tylko cztery lata, więc na te cztery lata zamknij oczy tutaj, zaciśnij zęby jak nie możesz i zagłosuj, prawda, na Prawa i Sprawiedliwość – mówiła podczas spotkania w Skarżysku-Kamiennej przedstawicielka rządzącej partii.

Słowa Szydło, razem z nagraniem ze spotkania, przywołane zostały na samym początku materiały Koalicji Obywatelskiej. W odpowiedzi na nie pojawił się urywek wypowiedzi Donalda Tuska. – Otwórzcie szeroko oczy, nie zaciskajcie zębów, uśmiechnijcie się i zagłosujcie za prawdą, za wolnością, za prawami kobiet, za Europą – zachęcał polityk.

Prawo i Sprawiedliwość użyło słów Ursuli von der Leyen

Materiał opublikowany przez sztab Tuska nie jest jedynym, który pojawił się dzisiaj w sieci. Niewiele wcześniej swój spot opublikowało Prawo i Sprawiedliwość, które także użyło wypowiedzi innych polityków. Pojawia się tam m.in. Ursula von der Leyen. – Powinniśmy byli słuchać głosów wewnątrz Unii Europejskiej i Polski oraz krajów bałtyckich – mówi w wyciętym fragmencie przewodnicząca Komisji Europejskiej.

Choć wypowiedź von der Leyen dotyczyła ataku Rosji na Ukrainę, połączona została z innym tematem. – Polska miała rację. Ty też masz rację, że postawiłeś na tych, którzy dotrzymują słowa. Obniżyli wiek emerytalny i bezrobocie do najniższego w historii. Wprowadzili trzynastą i czternastą emeryturę, 800 plus i darmowe leki dla dzieci i seniorów. Wspierają polskich rolników, budują polską gospodarkę i firmy, rozwijają polską armię. Mówią „nie” nielegalnej migracji, chronią całą Polskę i jej granicę. Masz rację głosując za Polską – pada w spocie Prawa i Sprawiedliwości.

