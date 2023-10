Kto wygrał wybory 2023? Najnowsze wyniki z Państwowej Komisji Wyborczej na żywo

Wyniki wyborów parlamentarnych 2023 to coś, co interesuje w tej chwili kilkadziesiąt milionów ludzi w Polsce i wielu Polaków za granicą. Za sprawą rekordowej frekwencji blisko 3/4 dorosłych Polaków było osobiście zaangażowanych w wybieranie kandydatów do Sejmu i Senatu.

Wyniki wyborów 2023. Sondaż exit poll Ipsos

W niedzielę 15 października, tuż po zakończeniu ciszy wyborczej, poznaliśmy wstępne sondażowe wyniki wyborów. Rezultaty sondażu exit poll Ipsos prezentowały się następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,8 procent

Koalicja Obywatelska – 31,6 procent

Trzecia Droga – 13 procent

Lewica – 8,6 procent

Konfederacja – 6,2 procent

Bezpartyjni Samorządowcy – 2,4 procent

Polska Jest Jedna – 1,2 procent

Inne – 0,2 procent

Na podstawie tych rezultatów przygotowano symulację podziału mandatów. Ta wygląda następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 200 mandatów,

Koalicja Obywatelska – 163 mandaty,

Trzecia Droga – 55 mandatów,

Lewica – 30 mandatów,

Konfederacja – 12 mandatów



Wyniki sondażu late poll Ipsos

W poniedziałek 16 października przed godziną 8 poznaliśmy wyniki sondażu late poll Ipsos. Prezentują się one następująco:

Prawo i Sprawiedliwość – 36,6 procent

Koalicja Obywatelska – 31 procent

Trzecia Droga – 13,5 procent

Lewica – 8,6 procent

Konfederacja – 6,4 procent

W takim układzie sił PiS może liczyć na 198 mandatów, KO na 161, Trzecia Droga – 57, Lewica 30, a Konfederacja – 14.

PiS bez większości z Sejmie. Co to oznacza?

Takie rezultat oznacza zwycięstwo Prawa i Sprawiedliwości. Problem dla ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego zaczyna się, gdy spojrzeć na podział mandatów. PiS może bowiem liczyć na 200 miejsc w Sejmie, podczas gdy większość to 231. To o wiele za mało, by samodzielnie rządzić. Premier Mateusz Morawiecki mówił w trakcie wieczoru wyborczego o konieczności szukania koalicjantów.

Większość mają z kolei trzy partie opozycyjne: Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica. Te trzy siły polityczne mogą wspólnie liczyć na 248 mandatów według Ipsos.

Z zapowiedzi otoczenia prezydenta wynika jednak, że w pierwszej kolejności Andrzej Duda zleci misję formowania rządu przedstawicielowi zwycięskiego ugrupowania, czyli Prawa i Sprawiedliwości.

Kiedy oficjalne wyniki wyborów? Dane PKW na żywo

Sondaż exit poll to nieoficjalne wyniki wyborów. Na te oficjalne trzeba będzie poczekać dłużej, niż się zanosiło – możliwe że do wtorku. Nałożyło się na to kilka czynników, ale przeważającym jest rekordowo wysoka frekwencja. W części komisji w większych miastach, m.in. w Warszawie czy Wrocławiu, głosowanie zakończyło się dopiero po północy. Do tego czasu komisje nie mogły otwierać urn i rozpoczynać liczenia głosów.

Dlatego też nad ranem znane były oficjalne wyniki dopiero z kilku procent obwodowych komisji wyborczych – tych mniejszych. Wciąż trudno traktować je jako reprezentatywne dla całego kraju. Kolejne aktualizacje Państwowa Komisja Wyborcza podaje na bieżąco. Można je śledzić w relacji na żywo we Wprost.