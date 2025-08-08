Quiz ortograficzny niczym miszmasz.
Test jest najeżony „eliminatorami”
W najnowszym quizie ortograficznym pojawiają się słowa, których nie używa się często. Z tego względu poziom trudności rośnie.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
flażolet
flarzolet
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskurny
obskórny
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
herlawy
cherlawy
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hałastra
chałastra
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
balejarz
balejaż
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
juchas
juhas
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
łorzysko
łożysko
