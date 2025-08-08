Quizy

Quiz ortograficzny niczym miszmasz.
Test jest najeżony „eliminatorami”

W najnowszym quizie ortograficznym pojawiają się słowa, których nie używa się często. Z tego względu poziom trudności rośnie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

flażolet
flarzolet

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

herlawy
cherlawy

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałastra
chałastra

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

balejarz
balejaż

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

juchas
juhas

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

łorzysko
łożysko

