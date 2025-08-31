Quizy

Szkolny quiz ortograficzny.
Zawalcz o 10/10!

Ostatni dzień wakacji wykorzystajcie na odpoczynek, ale poświęćcie też chwilę na błyskawiczny test z języka polskiego. Powodzenia!
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałwa
chałwa

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrobot
chrobot

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrować
rzyrować

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

hańba
chańba

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

czułno
czółno

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

cirzemka
ciżemka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

czyhać
czychać

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

bulwa
bólwa

