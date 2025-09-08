Banalny quiz ortograficzny.
Szkolne dyktando przed Wami!
Quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie tygodnia. Coś czujemy, że wyniki będą wysokie!
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
homąto
chomąto
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzępolić
żępolić
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
makijaż
makijarz
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmuż
jarmurz
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
kołnież
kołnierz
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
butny
bótny
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
strarzak
strażak
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
