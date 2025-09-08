Quizy

Banalny quiz ortograficzny.
Szkolne dyktando przed Wami!

Quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie tygodnia. Coś czujemy, że wyniki będą wysokie!


1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

homąto
chomąto

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

makijaż
makijarz

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmuż
jarmurz

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

kołnież
kołnierz

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

butny
bótny

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

strarzak
strażak

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

