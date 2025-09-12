Quizy

QUIZ dla bystrzaków!
Zdobędziesz 10/10?

W szkole byłeś mistrzem ortografii? Sprawdź nasz najnowszy quiz i przekonaj się, czy znasz odpowiedzi na wszystkie pytania!
Twój wynik:

1 / 10 Poprawny zapis to:

ruża
róża

2 / 10 Poprawny zapis to:

kundel
kóndel

3 / 10 Poprawny zapis to:

Polak
polak

4 / 10 Poprawny zapis to:

Biało ruś
Białoruś

5 / 10 Poprawny zapis to:

wiatruwka
wiatrówka

6 / 10 Poprawny zapis to:

magija
magia

7 / 10 Poprawny zapis to:

łuszko
łóżko

8 / 10 Poprawny zapis to:

noc
nodz

9 / 10 Poprawny zapis to:

słon
słoń

10 / 10 Poprawny zapis to:

róra
rura

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy