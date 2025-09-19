Quizy

Quiz ortograficzny naszpikowany pułapkami.
Zawalcz o 10/10!

W najnowszym quizie ortograficznym pojawiają się pytania, które mogą wywołać duże wątpliwości. Sprawdźcie się!
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hałtura
chałtura

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

grabież
grabierz

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

czułno
czółno

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

baldahim
baldachim

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

bieżnik
bierznik

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hrobot
chrobot

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

druhna
druchna

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

łożysko
łorzysko

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

iluwium
ilówium

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy