Piątkowy quiz ortograficzny. Celujesz w 10/10?

W szkole szło ci dobrze z języka polskiego? Przekonaj się, ile pamiętasz, rozwiązując nasz najnowszy quiz.
1 / 10 Poprawny zapis to:

Przepiórka
Pszepiórka

2 / 10 Poprawny zapis to:

Przenica
Pszenica

3 / 10 Poprawny zapis to:

Parówka
Parófka

4 / 10 Poprawny zapis to:

Huligan
Chuligan

5 / 10 Poprawny zapis to:

Rzeżucha
Rzerzucha

6 / 10 Poprawny zapis to:

Hyży
Chyży

7 / 10 Poprawny zapis to:

Hoży
Choży

8 / 10 Poprawny zapis to:

Bródny
Brudny

9 / 10 Poprawny zapis to:

Komurka
Komórka

10 / 10 Poprawny zapis to:

Duch
Duh

