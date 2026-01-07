Quizy
Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando. Zgarniesz 10/10?

Przygotowaliśmy dla Was najnowszy quiz ortograficzny. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskurny
obskórny

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

jażmo
jarzmo

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żurek
rzurek

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

rózga
ruzga

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

borsuk
borsók

