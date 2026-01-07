Quiz ortograficzny jak szkolne dyktando.
Zgarniesz 10/10?
Przygotowaliśmy dla Was najnowszy quiz ortograficzny. Sprawdźcie, ile zapamiętaliście z lekcji języka polskiego.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskurny
obskórny
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
jażmo
jarzmo
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żurek
rzurek
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
rózga
ruzga
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
borsuk
borsók
