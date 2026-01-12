Błyskawiczny quiz ortograficzny.
10/10 to konieczność
Przygotowaliśmy dla Was kolejny quiz z języka polskiego. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście ze szkolnych dyktand.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruchno
próchno
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
jarmurz
jarmuż
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
hojrak
chojrak
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
hwast
chwast
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
wiewiurka
wiewiórka
