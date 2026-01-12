Quizy
Błyskawiczny quiz ortograficzny. 10/10 to konieczność

Błyskawiczny quiz ortograficzny.
10/10 to konieczność

Przygotowaliśmy dla Was kolejny quiz z języka polskiego. Sprawdźcie, jak wiele zapamiętaliście ze szkolnych dyktand.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruchno
próchno

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

jarmurz
jarmuż

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

hojrak
chojrak

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

hwast
chwast

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

wiewiurka
wiewiórka

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy