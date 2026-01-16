Quizy
Banalny quiz ortograficzny. Każdy błąd to powód do wstydu

Banalny quiz ortograficzny.
Każdy błąd to powód do wstydu

W dzisiejszym teście po prostu trzeba zdobyć komplet punktów. Poczujcie się jak na szkolnym dyktandzie.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żubr
rzubr

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

krulik
królik

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

żyrafa
rzyrafa

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

bubr
bóbr

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

bażant
barzant

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

homik
chomik

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

żuraw
rzuraw

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

żmija
rzmija

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

chipopotam
hipopotam

