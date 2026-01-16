Banalny quiz ortograficzny.
Każdy błąd to powód do wstydu
W dzisiejszym teście po prostu trzeba zdobyć komplet punktów. Poczujcie się jak na szkolnym dyktandzie.
Twój wynik:
• • • • • • • • • •
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żubr
rzubr
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
krulik
królik
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
żyrafa
rzyrafa
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
bubr
bóbr
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
bażant
barzant
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
homik
chomik
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
żuraw
rzuraw
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
żmija
rzmija
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
chipopotam
hipopotam
