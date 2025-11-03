Quizy
Szkolny quiz ortograficzny. Potraktuj go jak rozgrzewkę!

Szkolny quiz ortograficzny.
Potraktuj go jak rozgrzewkę!

Nowy quiz z języka polskiego przed Wami. Zawalczcie o komplet punktów.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

skuwka
skówka

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

manipuł
manipół

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

żępolić
rzępolić

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

żupan
rzupan

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiacynt
chiacynt

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

mżawka
mrzawka

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

włukno
włókno

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy