Szkolny quiz ortograficzny.
Potraktuj go jak rozgrzewkę!
Nowy quiz z języka polskiego przed Wami. Zawalczcie o komplet punktów.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
skuwka
skówka
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
manipuł
manipół
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
żępolić
rzępolić
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
żupan
rzupan
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiacynt
chiacynt
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
mżawka
mrzawka
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
włukno
włókno
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
