Quizy
Szkolny quiz ortograficzny na rozgrzewkę. Zawalcz o 10/10

Szkolny quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
Zawalcz o 10/10

Nowy quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie dnia przed Wami. Bądźcie uważni do samego końca.
Twój wynik:

1 / 10 Który zapis jest poprawny?

wahadło
wachadło

2 / 10 Który zapis jest poprawny?

żonkil
rzonkil

3 / 10 Który zapis jest poprawny?

pruszyć
prószyć

4 / 10 Który zapis jest poprawny?

hiena
chiena

5 / 10 Który zapis jest poprawny?

puchar
póchar

6 / 10 Który zapis jest poprawny?

murarz
muraż

7 / 10 Który zapis jest poprawny?

skówka
skuwka

8 / 10 Który zapis jest poprawny?

ochydny
ohydny

9 / 10 Który zapis jest poprawny?

obskórny
obskurny

10 / 10 Który zapis jest poprawny?

rzępolić
żępolić

Więcej quizów

Quizik.pl

Zobacz inne quizy