Szkolny quiz ortograficzny na rozgrzewkę.
Zawalcz o 10/10
Nowy quiz ortograficzny na dobre rozpoczęcie dnia przed Wami. Bądźcie uważni do samego końca.
1 / 10 Który zapis jest poprawny?
wahadło
wachadło
2 / 10 Który zapis jest poprawny?
żonkil
rzonkil
3 / 10 Który zapis jest poprawny?
pruszyć
prószyć
4 / 10 Który zapis jest poprawny?
hiena
chiena
5 / 10 Który zapis jest poprawny?
puchar
póchar
6 / 10 Który zapis jest poprawny?
murarz
muraż
7 / 10 Który zapis jest poprawny?
skówka
skuwka
8 / 10 Który zapis jest poprawny?
ochydny
ohydny
9 / 10 Który zapis jest poprawny?
obskórny
obskurny
10 / 10 Który zapis jest poprawny?
rzępolić
żępolić
