Papież z prośbą w imieniu bezdomnych. Chodzi o kościelne nieruchomości

Apel zawarto w liście do duchownych w związku ze zbliżającym się Rokiem Świętym.

„Przed Jubileuszem poprosiłem moją diecezję o namacalny znak troski o sprawy mieszkaniowe po to, aby oprócz udzielania gościny wszystkim przybywającym pielgrzymom podjęto też działania na rzecz tych, którzy nie mają domu lub grozi im jego utrata” – napisał papież Franciszek.

Prośba dotyczy podmiotów diecezjalnych posiadających nieruchomości.

Franciszek poprosił, aby „wniosły one swój wkład, by ograniczyć kryzys mieszkaniowy dzięki gestom dobroczynności i solidarności i pomogły rozbudzić nadzieję u tysięcy osób, które w Rzymie żyją w trudnych, niestałych warunkach”.

Adresatami są również wspólnoty zakonne i kościelne instytucje. Papież zaapelował o wykonanie „odważnego gestu miłości do bliźniego” poprzez zaoferowanie potrzebującym miejsc oraz wolnych mieszkań, które mają do dyspozycji.

Nie wiadomo, ile konkretnie takich budynków i apartamentów jest w Rzymie.

Papież Franciszek wielokrotnie mówi o sytuacji bezdomnych. Chce im pomagać

Zauważmy, że papież Franciszek w publicznych wypowiedziach czy apelach wielokrotnie odwołuje się do sytuacji bezdomnych. W czasie, gdy na termometrach pojawiają się coraz niższe wartości temperatur apelował do włoskich kościołów i wspólnot o organizacje pomocy oraz noclegów dla osób mieszkających na co dzień na ulicy.

Spotykał się również i rozmawiał z bezdomnymi.

Rok Święty 2025. Czym jest?

Rok Święty to – w tradycji chrześcijańskiej – czas szczególnej łaski przypominającej pochodzenie człowieka od Boga.

Inna jego nazwa to Rok Jubileuszowy. W Kościele rzymskokatolickim obchodzony jest co 25 lat. Symbolem jego rozpoczęcia jest otwarcie Porta Santa w Bazylice św. Piotra w Rzymie.

