Zaskakujące fakty ws. świadka na ślubie. Ksiądz z TikToka rozwiewa wątpliwości

Internautka zapytała księdza Sebastiana Picurę o to, jakie warunki trzeba spełnić, aby zostać świadkiem na ślubie. „Mam bierzmowanie. Moja przyjaciółka będzie brała ślub i chce żebym była jej świadkową, a to będzie pół roku przed moimi 18. urodzinami. Ślub będzie kościelny” – napisała. Duchowny z TikToka zaznaczył, że „świadek do ślubu ma mieć ukończone 18 lat i posiadać ważny dowód osobisty lub paszport”.

Internauci regularnie dopytują duchownych o różne wątpliwości związane ze sprawami dotyczącymi świadków i ślubu. Swego czasu ks. Rafał Jarosiewicz, który także jest obecny na platformie TikTok, został zapytany o to „czy dziewczyna po rozwodzie może zostać świadkową na ślubie”. – Jeśli chodzi o świadka na ślubie, to tak. Taka osoba może być świadkiem na ślubie – wyjaśnił duchowny.

Świadek na ślubie. Kto może zostać? Jakie warunki trzeba spełnić? Wyjaśniamy

Zgodnie z prawem obowiązującym w Kościele katolickim obecność dwóch świadków na ślubie jest koniecznie. W przeciwnym wypadku małżeństwo będzie nieważne. Oprócz bycia dorosłym konieczne jest również posiadanie zdolności podejmowania czynności prawnych. Inne wymogi związane z płcią lub przekonaniami religijnymi nie są konieczne. Oznacza to, że świadkami na ślubie kościelnym mogą być dwie kobiety lub dwóch mężczyzn, osoby wyznające inną religię, lub nawet ateiści.

Innymi pytaniami są te, czy świadkowie muszą być osobami praktykującymi oraz czy powinni przed ślubem przystąpić do sakramentu pokuty. Diecezja płocka zauważa jednak, że ślub jest ceremonią religijną, więc byłoby wskazane, aby świadkowie byli ludźmi wierzącymi i przystąpili w czasie uroczystości ślubnej do Komunii Świętej. Warto przypomnieć natomiast, że nie jest to warunek konieczny.

