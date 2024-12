Ważny dzień dla papieża Franciszka. Ma co świętować

Papież Franciszek jest jednym z najstarszych papieży w historii Kościoła i najstarszym podróżującym po świecie. Dwa dni przed urodzinami odwiedził Korsykę, a za tydzień zainauguruje Rok Święty z bogatym programem wydarzeń, który będzie wyzwaniem dla jego sił i zdrowia.

Dzień urodzin będzie dla głowy Kościoła katolickiego normalnym dniem pracy. Ma jej bardzo dużo w związku z przygotowaniami do Roku Świętego, wielkiego wydarzenia w życiu Kościoła, ogłaszanego co 25 lat.

Papież uroczyście zainauguruje Wielki Jubileusz, jak nazywany jest Rok Święty, w Wigilię, otwierając Drzwi Święte w bazylice Św. Piotra. Po transmitowanej na cały świat ceremonii Franciszek będzie przewodniczyć tradycyjnej pasterce. Drzwi Święte zostaną otwarte również w trzech bazylikach papieskich w Rzymie.

Papież Franciszek kończy 88 lat. Napięty harmonogram najbliższych dni

Intensywne będą też kolejne dni. W Boże Narodzenie papież wygłosi świąteczne orędzie, którego słuchać będą dziesiątki tysięcy osób na placu Św. Piotra i miliony widzów podczas transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych.

Z kolei 26 grudnia papież po raz pierwszy w symbolicznym geście otworzy Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia. Jak podkreślił Watykan, będzie to przełomowy moment w historii Jubileuszu. Rebibbia stanie się „symbolem wszystkich więzień świata” – wyjaśniono.

Papież Franciszek nie zwalnia tempa

88-letni papież nie oszczędza się w codziennym pełnieniu posługi i każdego dnia przyjmuje na audiencji liczne grupy, pielgrzymki i indywidualnych gości. Nazajutrz po intensywnej jednodniowej wizycie Franciszka na Korsyce odbyło się osiem papieskich audiencji.

Choć od kilku lat często porusza się on na wózku z powodu problemów z kolanem, nie zwalnia tempa, także jeśli chodzi o zagraniczne podróże. Odbył ich dotąd 47, w tym najdłuższą – do Azji i Oceanii, w trakcie której pokonał w tym roku około 34 tysięcy kilometrów.

Dwa lata temu, wracając z intensywnej pielgrzymki do Kanady Franciszek przyznał dziennikarzom: – Nie dam rady podróżować w takim tempie jak wcześniej. W moim wieku i przy moich ograniczeniach muszę się bardziej oszczędzać, by dalej służyć Kościołowi.

Podkreślił wtedy, że bierze pod uwagę możliwość ustąpienia.

– Mówię to, z całą szczerością, to żadna katastrofa, można zmienić papieża, nie ma problemu. Jednak póki co, muszę ograniczać zbędny wysiłek – dodał.

