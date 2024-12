Papież Franciszek zainaugurował Rok Święty. Ostatnio zrobił to Jan Paweł II

W wigilijny wieczór papież Franciszek zainaugurował Rok Jubileuszowy 2025 otwierając Drzwi Święte Bazyliki Watykańskiej i przekraczając je na wózku inwalidzkim jako pierwszy „pielgrzym nadziei”. Po nim drzwi przekroczyło ponad 50 innych osób reprezentujących katolików z całego świata.

Rok Święty 2025. Ostatni regularny Jubileusz inaugurował Jan Paweł II

„Pielgrzymi nadziei” to hasło tego Roku Świętego, nazywanego także Jubileuszem. To szczególne wydarzenie, ogłaszane w Kościele regularnie co 25 lat, ale papieże mogą też ogłaszać Nadzwyczajne Jubileusze. Ostatni regularny Rok Święty inaugurował papież Jan Paweł II w Wigilię 1999 roku, z okazji nowego tysiąclecia inaugurując Wielki Jubileusz Roku 2000. Warto też wspomnieć, że Rok Święty 2016 został ogłoszony 11 kwietnia 2015 przez Franciszka bullą Misericordiae vultus jako Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia.

Od średniowiecza ogłoszenie Roku Świętego wiązało się z możliwością uzyskania odpustu zupełnego. Dawniej wiązało się to z koniecznością fizycznej pielgrzymki do Rzymu i przekroczenia jednej z określonych bram, stąd uroczystość jej otwarcia. Obecnie odpust zupełny można uzyskać także w innych, określonych kościołach na świecie, ale zwyczaj pozostał.

Inaugurację tegorocznego Roku Świętego śledziło około 25 tysięcy wiernych na placu Świętego Piotra. W wydarzeniu brała udział m.in. premier Włoch Giorgia Meloni.

Pasterka w Watykanie. Franciszek: Także dla ciebie jest nadzieja!

Po otwarciu bramy i inauguracji Roku Świętego, Franciszek w nocy z 24 na 25 grudnia papież odprawił pasterkę.

– Jest to noc, w którą drzwi nadziei otworzyły się na oścież na świat; jest to noc, w której Bóg mówi każdemu: także dla ciebie jest nadzieja! – mówił papież w trakcie homilii, mówiąc też o wojnach, zabijanych dzieciach i bombardowanych szkołach.– Ponieważ nadzieja chrześcijańska nie jest szczęśliwym zakończeniem, na które trzeba bezczynnie czekać: jest obietnicą Pana, którą należy przyjąć tu i teraz – dodał.

Papież podkreślał, że chrześcijańska nadzieja jest „nie do pogodzenia ze spokojnym życiem tych, którzy nie protestują przeciwko złu i niesprawiedliwościom”, ale wymaga działania, ożywianego poczuciem odpowiedzialności i współczuciem wobec bliźnich.

– W tę noc, to dla ciebie otwierają się «drzwi święte» Bożego Serca. Jezus, Bóg z nami, rodzi się dla ciebie, dla nas, dla każdego mężczyzny i każdej kobiety. Z Nim rozkwita radość, z Nim zmienia się życie, z Nim nadzieja nie zawodzi – podkreślał na zakończenie.

Czytaj też:

Papież Franciszek grzmi o „fundamentalnej hipokryzji”. Tego się obawiaCzytaj też:

Papież Franciszek zaapelował do Polaków. Nawiązał do polskiej tradycji