W tych krajach zginęli kapłani. Na liście Polska

W 2024 roku zabito 13 kapłanów oraz świeckich współpracowników. W Szczytnie zamordowano ks. Lecha Lachowicza. Drugą ofiarą w Europie był hiszpański franciszkanin.

Afryka i Ameryka Południowa najbardziej niebezpieczne

Agencja Fides poinformowała, że na liście znajdują się jedynie zweryfikowane przypadki. W ostatnich latach do zabójstw kapłanów oraz osób świeckich zaangażowanych w pracę duszpasterską dochodziło najczęściej w Afryce oraz Ameryce Południowej. Nie inaczej jest w tym roku.

Szczegółowy raport Watykanu opisuje sześć przypadków zabójstw w Afryce (Burkina Faso – dwa, RPA – dwa, Demokratyczna Republika Kongo – jedno, Kamerun – jedno), cztery przypadku w Ameryce Południowej (Kolumbia, Ekwador, Honduras, Brazylia – po jednym), dwa przypadki w Europie (Hiszpania i Polska) oraz jedno w Ameryce Północnej (Meksyk). Przez ostatnie 24 lata na całym świecie zabito 608 kapłanów oraz świeckich pracowników duszpasterskich.

Morderstwo w Szczytnie

Do morderstwa ks. Lecha Lachowicza doszło 3 listopada tego roku. Na teren plebanii wtargnął w celach rabunkowych 27-letni mężczyzna. Zadał ofierze kilka ciosów żeliwnym młotkiem. Księdza przewieziono z ciężkimi obrażeniami do szpitala. Nie udało się go uratować – zmarł 9 listopada. Napastnikowi postawiono najpierw zarzut usiłowania zabójstwa, a następnie zmieniono go na zarzut zabójstwa. Na początku grudnia biegli psychiatrzy i psychologowie ocenili, że 27-latek w chwili dokonania czynu był niepoczytalny.

Atak na franciszkanów

Drugą ofiarą zabójstwa na kontynencie europejskim według agencji Fides jest o. Juan Antonio Llorente. Na teren zgromadzenia franciszkanów 7 listopada wtargnął uzbrojony w kij i butelkę mężczyzna. Atakował napotkanych zakonników. Ojciec Llorente w wyniku odniesionych obrażeń zmarł po dwóch dniach w szpitalu.

Czytaj też:

Proboszcz nie pojawił się na świątecznej mszy. Chwilę później znaleziono jego ciałoCzytaj też:

Ile naprawdę zarabiają księża seniorzy? Oto ich emerytury