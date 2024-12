Noworoczny list episkopatu. Biskupi uderzają w rząd Tuska

Spór między Kościołem a resortem edukacji o lekcje religii w szkołach trwa już od jakiegoś czasu. Od września 2024 roku, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji, ocena z lekcji religii nie jest wliczana do średniej ocen ucznia. Ponadto wprowadzono możliwość łączenia klas dzieci i młodzieży w różnym wieku edukacyjnym w większe grupy wyłącznie na zajęciach z religii.

Duchowni w różnych wypowiedziach publicznych podkreślają, że zmiany są szkodliwe z punktu widzenia wychowawczego i zostały wprowadzone bez wymaganych konsultacji z Kościołem katolickim oraz innymi związkami wyznaniowymi.

Lekcje religii w szkołach. W Nowy Rok w kościołach specjalny komunikat

Przyszedł czas na kolejną odsłonę sporu. W Nowy Rok wierni w kościołach usłyszą specjalny komunikat na ten temat. Na stronie Konferencji Episkopatu Polski widnieje on od 23 grudnia.

Episkopat zarzuca w nim resortowi edukacji łamanie Konstytucji. Jego zdaniem wprowadzone zmiany naruszają art. 53 Ustawy zasadniczej gwarantujący rodzicom prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi przekonaniami oraz art. 12 Ustawy o systemie oświaty, który wymaga, aby zmiany w edukacji wprowadzane były w porozumieniu z kościołami i związkami wyznaniowymi.

„Dyskryminacja uczniów i nauczycieli”

Duchowni zarzucili też ministerstwu, że wprowadzone zmiany są dyskryminujące dla uczniów i katechetów. Biskupi argumentują, że redukcja wymiaru nauczania religii do jednej godziny tygodniowo oraz obowiązek umieszczania tej lekcji na początku lub końcu dnia ograniczy uczniów dostęp do nauczania religii. W liście czytamy również o braku okresu ochronnego dla katechetów. Jako szkodliwe z punktu widzenia wychowawczego wskazano niewliczanie oceny z religii do średniej ocen oraz łączenie w większe grupy klas uczniów w różnym wieku edukacyjnym. Zdaniem Episkopatu dalsze zmiany mogą prowadzić do wyeliminowania nauczania religii w szkołach.



Brak porozumienia

Na zakończenie komunikatu poruszono wątek braku porozumienia strony kościelnej z Rządem RP. Zdaniem Kościoła jego kompromisowa propozycja została odrzucona przez stronę rządową. Biskupi apelują do rodziców i organizacji społecznych o wsparcie i zaangażowanie w obronę wartości.

