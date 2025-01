Historyczna decyzja papieża. Kobieta na ważnym stanowisku

Siostra Simona wcześniej pełniła funkcję sekretarza dykasterii. Biuro prasowe Stolicy Apostolskiej podało, że wraz z jej nominacją na prefekta nowe stanowisko otrzymał kardynał Ángel Fernández Artime – mianowano go proprefektem dykasterii.

Dykasteria – co to jest?

Dykasteria to urząd administracyjny Kościoła katolickiego. Większość z nich zwie się kongregacjami lub radami. Członkami kongregacji mogą być wyłącznie kardynałowie i biskupi, w skład rad mogą wchodzić osoby świeckie. Prefekt to przewodniczący dykasterii wyznaczany przez papieża na pięcioletnią kadencję. Obecnie jest 16 dykasterii.



Simona Brambilla – kim jest?

Urodzona w 1965 roku siostra Simona Brambilla ma wykształcenie pielęgniarskie oraz psychologiczne. Pracowała w szpitalu oraz wykładała w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gregoriańskiego. Była również misjonarką w Mozambiku, gdzie odpowiadała za duszpasterstwo młodzieży.

W 2019 roku papież po raz pierwszy w historii mianował siedem kobiet na członkinie Dykasterii ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Siostra Brambilla została później jej sekretarzem, jako druga kobieta piastująca to stanowisko w dykasterii Kurii Rzymskiej po Alessandrze Smerilli.

Rosnąca rola kobiet

Pontyfikat Franciszka charakteryzuje się rosnącą obecnością kobiet w Watykanie. Statystyki wskazują wzrost udziału kobiet z 19,2 proc. do 23,4 proc. od 2013 do 2023 roku. Papież Franciszek podczas swojego pontyfikatu mianował dwie kobiety na stanowiska kierownicze. W 2016 roku Barbarę Jattę na stanowisko dyrektora Muzeów Watykańskich, na czele których tradycyjnie stoją osoby świeckie. W 2022 r. z kolei siostrę Raffaellę Petrini na Sekretarza Generalnego Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego, którą to funkcję zwykle pełni biskup.

