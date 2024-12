Papież Franciszek zaapelował do przywódców. Padło stanowcze „dosyć”

Z okna Świętego Pałacu w Watykanie przywódca Kościoła katolickiego podziękował wszystkim osobom za świąteczne życzenia, które otrzymał – te napływały nie tylko od wiernych czy parafii, ale także od polityków. Po raz kolejny odwdzięczył się wszystkim w ten sam sposób. Życzenia złożył także Żydom, którzy 25 grudnia rozpoczęli obchody Chanuki (upamiętnienie poświęcenia Świątyni Jerozolimskiej).

W Boże Narodzenie papież otworzył Święte Drzwi. „Katedra bólu i nadziei”

Niedawo papież otworzył Drzwi Święte w rzymskim więzieniu Rebibbia. 26 grudnia przekroczył je o własnych siłach, a nie na wózku inwalidzkim, na którym porusza się od pewnego czasu. Przez te same wrota przeszli również pielgrzymi. Ojciec Święty zauważył, że to „piękny znak”, który „wyraża sens naszego życia: wyjście na spotkanie Jezusowi” – podaje rozgłośnia Vatican News.

Papież nazwał rzymskie więzienie „katedrą bólu i nadziei”. Wcześniej, 24 grudnia – jak przypomina VN – Franciszek otworzył drzwi Bazyliki Watykańskiej.

„Dosyć”

Podczas przemówienia głowa Kościoła zaapelowała do wiernych, by wspierali inicjatywę Caritas Internationalis na rzecz darowania długów najuboższym krajom, Na oficjalnej stronie tej katolickiej organizacji charytatywnej, działającej na całym świecie – także w Polsce – możemy przeczytać o jubileuszowej kampanii 2025, pod nazwą:„zmień długi na nadzieję”. „Świat stoi w obliczu pilnego, choć często niedostrzeganego kryzysu zadłużenia. Ponad 100 krajów zmaga się z niesprawiedliwym i nieodpowiedzialnym długiem publicznym, z czego 65 procent należy do prywatnych wierzycieli” – czytamy.

Jednocześnie papież zaapelował, by wspólnie działać na rzecz zakończenia wojen i zbrojeń (także tych, które mają miejsce na „czarnym rynku”), a także, by przeciwdziałać głodowi. Mówił też o przywróceniu pokoju w Ukrainie, na Bliskim Wschodzie czy w Mjanmie (w Azji Południowo-Wschodniej). – Dość kolonizowania narodów za pomocą broni! – zwrócił się do przywódców.

