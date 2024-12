Karol III wygłosił wzruszające orędzie z okazji świąt. Pierwszy raz z tego miejsca

Monarcha oddał hołd pracownikom medycznym, którzy opiekowali się nim i wspierali go podczas jego powrotu do zdrowia. Zapewnił o swojej „głębokiej wdzięczności” wobec lekarzy i pielęgniarek – podaje „Daily Mirror”.

Karol III wygłosił orędzie z londyńskiej kaplicy w Fitzroy Place

Brytyjski dziennik podaje, że król zwrócił się także do wszystkich osób, które w 2024 roku wspierali go i jego rodzinę, w tym księżną Kate. Przyznał, że członkowie brytyjskiego dworu bardzo tego potrzebowali, „w obliczu niepewności i lęków związanych z chorobą”.

Król po raz pierwszy wygłosił przemówienie z okazji świąt z Kaplicy Fitzrovia (która znajduje się przy Pearson Square w Londynie). Zwykle wybierał do tego królewską rezydencję – Pałac Buckingham.

„DM” przypomina, że kaplica ta w przeszłości służyła jako miejsce, gdzie medycy i personel Middlesex Hospital szukali wytchnienia i regenerowali siły.

U króla Karola III i księżnej Kate zdiagnozowano nowotwór. Jak przebiega ich leczenie?

Przypomnijmy – na początku tego roku brytyjski dwór poinformował o chorobie brytyjskiego monarchy. Chodziło o nowotwór, ale nie wskazano, gdzie ten został wykryty w ciele Karola III. Jak informowała niedawno stacja telewizyjna Sky News, leczenie króla będzie kontynuowane w roku 2025.

Jednocześnie źródła dziennikarzy zapewniają, że proces ten „zmierza w pozytywnym kierunku”. Na pełne wyzdrowienie liczy jednak Karol III, w którego sposobie bycia wyczuwalny jest optymizm. Chce on w przyszłym roku wrócić do pełnienia swoich wszystkich publicznych obowiązków. To oznacza mocno napięty harmonogram.

Jeśli chodzi o Middleton, księżna wydała oświadczenie ws. swojego stanu zdrowia na początku września. „Nie mogę wyrazić, jaka to ulga, że w końcu zakończyłam chemioterapię. Ostatnie dziewięć miesięcy było niezwykle trudne dla nas – jako rodziny. Życie, jakie znamy, może zmienić się w jednej chwili, a my musieliśmy znaleźć sposób na poruszanie się po burzliwych wodach i nieznanej drodze” – napisała.

Kate i William przerwali bożonarodzeniowy urlop

Niedawno Kate i William przerwali świąteczny urlop, by poinformować o współpracy z fundacją charytatywną, która ruszyła z nowym, pilotażowym programem. Chodzi w nim o polepszenie zdrowia psychicznego u społeczności wiejskich i rolniczych w regionie wschodniej Anglii.

Smutne święta Rosjan. Dla wielu na kredyt

