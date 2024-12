Awaria kabla energetycznego na dnie Bałtyku. Doszło do sabotażu? „Władze są czujne”

Pierwszego dnia świąt Bożego Narodzenia Fingrid – operator fińskiej sieci energetycznej – poinformowała o awarii kabla EstLink 2, który biegnie wzdłuż Morza Bałtyckiego. Szef firmy – Arto Pahkin, w rozmowie z publicznym nadawcą Yleisradio Oy, podał, że nie jest wykluczone, iż doszło do sabotażu. Póki co nie zostało to jednak potwierdzone.

Petteri Orpo – premier Finlandii – przekazał 25 grudnia, że problemy techniczne nie wpłynęły na dostawy energii elektrycznej na terenie kraju. Zapewnił, że „władze pozostają czujne nawet podczas święt”, a okoliczności zdarzenia są właśnie „badane”. Pahkin przypomniał natomiast w rozmowie z Yle, że w przeszłości miały już miejsce usterki techniczne EstLinka.

Miesiąc temu informowaliśmy również, że doszło do uszkodzenia dwóch kabli internetowych na dnie Bałtyku. Wówczas o spowodowanie awarii podejrzewano załogę chińskiego masowca Yi Peng 3, który znajdował się w okolicy w międzyczasie. Jednostka wykonywała dziwne manewry w pobliżu wyspy Olandia, krążąc w tamtej okolicy przez około 1,5 godziny, ale w końcu popłynęła dalej, w kierunku celu podróży.

Estlink 2

Kabel, który biegnie przez Bałtyk, to projekt energetyczny, mający na celu wzmocnienie współpracy pomiędzy krajami bałtyckimi i nordyckimi. Jest to drugie połączenie kablowe wysokiego napięcia między Estonią a Finlandią, które uruchomiono w 2014 roku.

Kabel ma łączną długość 171 kilometrów, w tym 145 km odcinka podmorskiego przez Zatokę Fińską, 12 km kabli lądowych w Estonii oraz 14 km linii napowietrznych w Finlandii. Całkowity koszt projektu wyniósł około 320 milionów euro, z czego blisko jedną trzecią – 100 mln – dofinansowała Unia Europejska. Warto przypomnieć, że na początku tego roku uległ on awarii, ale po naprawie we wrześniu przywrócono jego działanie.

Elering i Fingrid podpisały w 2022 roku memorandum dotyczące planów budowy trzeciego kabla – Estlink 3 – który ma zostać ukończony do 2035 r.

