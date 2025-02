Papież Franciszek zrezygnuje? Polak na liście kandydatów na następców

Już ponad tydzień papież Franciszek znajduje się w szpitalu, gdzie zmaga się z zapaleniem płuc. Z najnowszych komunikatów Watykanu wynika, że stan zdrowia Ojca Świętego się poprawia. Pojawiły się jednak informacje, że 88-letnia głowa Kościoła może zdecydować się na rezygnację.

Papież Franciszek w szpitalu. Ważny kardynał wskazuje, kiedy może zrezygnować

Bliski papieżowi Franciszkowi kardynał, Gianfranco Ravasi w rozmowie z włoską gazetą Corriere della Sera ocenił, że Papież pod pewnymi warunkami mógłby zdecydować się na rezygnację. – Jeśli miałby poważne trudności w pełnieniu swojej posługi, podejmie taką decyzję – ocenia duchowny.

Kardynał wskazał datę, do której jego zdaniem papież raczej będzie chciał pozostać na stanowisku. Chodzi o trwający Rok Jubileuszowy, trwające w tym roku wydarzenie, które odbywa się cyklicznie co ćwierć wieku i które przyciąga miliony pielgrzymów do Watykanu. Według kard. Ravasiego papież Franciszek uważa to za swój „wielki moment”. Jubileusz Roku 2025 pod hasłem „Pielgrzymi nadziei” potrwa do 6 stycznia 2026 roku.

W innym wywiadzie dla włoskiego radia RTL kardynał powiedział w czwartek wieczorem, że postawa papieża to „walka”. Dodał jednak, że „nie ma wątpliwości”, iż Franciszek mógłby zdecydować się na rezygnację, „gdyby znalazł się w sytuacji, w której jego zdolność do bezpośredniego kontaktu, który tak lubi, lub do komunikowania się w sposób natychmiastowy, bezpośredni, przenikliwy i zdecydowany, byłaby zagrożona”.

Inny wysoko postawiony duchowny, kardynał Jean-Marc Aveline, zapytany o możliwą emeryturę papieża, stwierdził, że „wszystko jest możliwe”.

Ruszyła giełda nazwisk. Polak na liście kandydatów na następcę papieża

Jak podaje Onet, powołując się na informacje przekazywane przez włoskie media Gwardia Szwajcarska rozpoczęła już przygotowania do ewentualnego konklawe. – Według mnie nie będzie zaskoczenia, bo na samym początku pontyfikatu [Franciszek] podpisał tajny dokument. Powiedział o tym wprost w wywiadzie dla hiszpańskich mediów, że w momencie, kiedy naprawdę nie będzie w stanie już rządzić, podejmować decyzji, mają tę kopertę otworzyć, bo to jest jego rezygnacja, jego decyzja – uważa dziennikarz Onetu Szymon Piegza, ekspert ds. kościelnych.

– Komunikaty Watykanu są absolutnie uspokajające, stan papieża się stabilizuje, a nawet trochę poprawia – podkreśla Piegza. – Ale w tle dzieje się coś więcej. Wieku się nie oszuka, a lekarze i sam papież doskonale zdają sobie z tego sprawę. Być może dlatego hospitalizacja jest przedłużona, by wszystko dokładnie zbadać i upewnić się, że Franciszek może dalej pełnić swoją funkcję – dodaje. – Papież Franciszek wie, że sytuacja jest poważna i nie chce dawać złudnych sygnałów. W zeszłym roku, kiedy przebywał w szpitalu, jeszcze potrafił żartować. Teraz minął tylko rok, a nastawienie jest zupełnie inne — wskazuje dziennikarz.

Mimo że na razie papież nie mówi o swojej rezygnacji, w Watykanie nieoficjalnie trwa już giełda kandydatów na jego następcę. Wśród wymienianych kardynałów jest Polak. – Na giełdzie pojawia się nazwisko kardynała Konrada Krajewskiego – przyznaje Piegza. – To człowiek, który współpracował i z Janem Pawłem II, i z Benedyktem XVI, i z Franciszkiem. Ale czy ma realne szanse? Raczej nie. Bardziej prawdopodobni kandydaci pochodzą z Luksemburga i Malty — wskazuje.

