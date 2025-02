Nowe wieści o stanie zdrowia papieża Franciszka. „Nie jest kimś, kto łatwo odpuszcza”

Papież Franciszek został przyjęty do rzymskiej Polikliniki Gemelli w ubiegły piątek. U Ojca Świętego zostało zdiagnozowane zapalenie oskrzeli, które z czasem przerodziło się w zapalenie płuc, a lekarze oceniali obraz jego klinicznej sytuacji jako „złożony”.

Papież Franciszek w szpitalu. Nowe informacje o stanie zdrowia

W czwartek 20 lutego Watykan przekazał, że „stan kliniczny Ojca Świętego nieznacznie się poprawia”. „Nie ma gorączki, a jego parametry hemodynamiczne są nadal stabilne. Dziś rano przyjął Komunię Świętą, a następnie podjął pracę” – czytamy.

Rzecznik Watykanu poinformował także, że u papieża zdiagnozowano ogniska zapalenia płuc, a nie rozległe zapalenie. W najnowszym komunikacie, który został opublikowany w piątek, poinformowano jedynie, że papież spędził w szpitalu kolejną spokojną noc, a rano zjadł śniadanie.

Jezuita o papieżu Franciszku. „Nie jest kimś, kto łatwo odpuszcza”

W wywiadzie dla włoskiego dziennika „Corriere della Sera” głos w sprawie stanu zdrowia papieża, ale też szerzej a propos jego nastawienia, zabrał jezuita o. Antonio Spadaro. – Papież Franciszek ma 88 lat. Miał poważny problem, ale teraz przechodzi leczenie. Nie jest to proste leczenie, dlatego też będzie wymagało czasu – powiedział, podkreślając, że Ojciec Święty ma „niezwykłą życiową energię”.

– Nie jest kimś, kto łatwo odpuszcza i to jest bardzo pozytywny aspekt. Widzieliśmy to również w przeszłości – kontynuował o. Antonio Spadaro. – Odnoszę wrażenie, że sytuacja się poprawiła i mam nadzieję, że papież już wkrótce w pełni wyzdrowieje – kontynuował. Dodał także, że Ojciec Święty jest człowiekiem o wielkiej inteligencji i nie będzie bagatelizował obecnej sytuacji, zdając sobie sprawę z tego, że będzie musiał poświęcić niezbędny czas na to, aby powrócić do zdrowia.

