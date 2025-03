Prymas zabrał głos ws. lekcji religii. „Bezprawna i jednostronna zmiana zasad”

We wtorek 25 lutego ks. Leszek Gęsiak, rzecznik Episkopatu, poinformował, że prezydium Konferencji Episkopatu Polski wystosowało list do premiera Donalda Tuska z prośbą o udzielenie informacji publicznej ws. braku publikacji w Dzienniku Ustaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 27 listopada 2024 r. Sprawa dotyczy rozporządzenia MEN, które ogranicza liczbę religii w szkołach.Do sprawy odniósł się także wiceprzewodniczący KEP abp Józef Kupny. Duchowny w rozmowie z PAP stwierdził, że biskupi biorą pod uwagę nawet zwrócenie się do instytucji międzynarodowych. – To jest wstyd. Polska przewodniczy w tej chwili (Radzie UE – przyp. red.), a my będziemy oskarżali rząd o to, że nie są respektowane wolności religijne. Bo w ramach prawa do wolności religijnej mieści się prawo do edukacji religijnej, a to się dokonuje na katechezie – grzmiał. – Zaczekamy na reakcję na kolejne orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Od tego, jakie będą te odpowiedzi, uzależnione będą nasze kolejne kroki – podkreślał abp Józef Kupny. Dodawał, że „nadzieja zawsze jest”, a kampania prezydencka „nie sprzyja dochodzeniu do wspólnych rozwiązań”.

Spór wokół lekcji religii. Mocny apel prymasa

Do sprawy w rozmowie z PAP odniósł się także prymas Polski abp Wojciech Polak.

– Musimy zrobić wszystko, poprzez działania, które są dostępne w dzisiejszym obowiązującym systemie prawnym, żeby nie dopuścić do tego, by w sposób bezprawny i jednostronny zmieniane były zasady, które domagają się obustronnej umowy, czyli porozumienia – wskazał duchowny. – Tak jest to zapisane w ustawie o szkolnictwie, tak zostało to przyjęte i było respektowane przez poprzednich ministrów edukacji – dodał.

Prymas był też pytany o kwestię ewentualnego odwołania się do instytucji międzynarodowych.

– Mówimy o następnym etapie, który wiąże się z oczekiwaną odpowiedzią pana premiera Donalda Tuska na list, który Prezydium KEP skierowało do niego w sprawie nieopublikowania wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie lekcji religii. Dopiero kiedy będziemy znali odpowiedź, to myślę, że wówczas to prezydium będzie pytać w gremiach ponadnarodowych, czy taka odpowiedź jest dobra – poinformował w rozmowie z PAP.

