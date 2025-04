Mocne przesłanie papieża. Mówi o „burzeniu murów”

Rozgłośnia Vatican News opublikowała rozważania Ojca Świętego, które zostały wygłoszone podczas drogi krzyżowej w Koloseum – amfiteatrze Flawiuszów (wielkopostne nabożeństwo odprawiane jest tam co roku, zwykle pod przewodnictwem Biskupa Rzymu). Tym razem poprowadził je kardynał prezbiter Baldassare Reina – wikariusz generalny Rzymu, archiprezbiter bazyliki świętego Jana na Lateranie i administrator apostolski suburbikarnej diecezji Ostii.

Słowa papieża były mocne – zwrócił uwagę na „nieludzką ekonomię, opartą na kalkulacji i algorytmach”, kierowanie się „chłodną logiką” i „interesowność”.

Wielkanoc. Ważne przesłanie papieża Franciszka na Wielki Piątek

Franciszek zachęca do uczestnictwa w drodze krzyżowej, która jest podróżą do wnętrza siebie, „burzącą codziennę rutynę”. Według Ojca Świętego jest to moment zejścia Jezusa Chrystusa „ku temu światu, który Bóg ukochał”.

Głowa Kościoła katolickiego przedstawiła logikę „bożej ekonomii”, która znacząco różni się od współczesnej, polegającej na czystej „kalkulacji i algorytmach”. Droga Chrystusa – który został ukrzyżowany w Wielki Piątek na wzgórzu zwanym Golgotą („czaszka”), znajdującą się za murami Jerozolimy w czasach starożytnych – jest przełeniona empatią. Jezus z Nazaretu, który urodził się w żydowskiej rodzinie, pełniący zawód cieśli, umarł – jak wierzą wyznawcy największej religii na świecie – za grzechy ludzkości, by ją odkupić, przy czym nie kierował się egoizmem i nie kalkulował, czy mu się to opłaca. Wszystko, co wydarzyło się przed rozpoczęciem nowej ery, było – według katolików – wypełnieniem bożego planu.

Zwierzchnik największego wyznania chrześcijańskiego wskazuje w rozważaniach, że „krzyż burzy mury, anuluje długi, niweczy sądy i ustanawia pojednanie” (co jest nawiązaniem do wersów z Księgi Izajasza (proroctwo zapisane w Starym Testamencie).

Watykan. Rozważania na Triduum Paschalne. Ojciec Święty zmusza wiernych do refleksji przed świętami

Papież Franciszek wskazuje także, że śmierć Jezusa ukazuje „niesamowitą wolność wyboru”, jaką ma każdy z nas. Chrystus w każdej sekundzie życia dobrowolnie godził się na cierpienie i śmierć.

„Droga Krzyżowa biegnie blisko ziemi [...] niebo jest nisko i można je znaleźć nawet w naszych upadkach” – podsumowuje papież, nawiązując tym razem do zapisków Ewangelii według świętego Łukasza.

