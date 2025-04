Ile dać na tacę w Wielkanoc? Księża ujawniają

Na ofiarność wiernych ma wpływ wiele czynników: zamożność parafian, region kraju, wielkość parafii, aktywność i zaangażowanie kapłanów oraz lokalne tradycje.

Podczas mszy wierny daje na tacę średnio 5 zł

Proboszcz z parafii w dużym mieście północno-zachodniej Polski podzielił się danymi w rozmowie z „Faktem”. Jego wierni średnio wrzucają na tacę 5 zł, co daje około cztery tysiące złotych przy 700-800 osobach. Statystyki wskazują, że mieszkańcy wschodniej Polski są bardziej skłonni ofiarowywać większe kwoty na tacę, pomimo statystycznie mniejszej zamożności niż ci z Polski zachodniej.

Poza posługą duchową do obowiązków kapłanów należy również dbanie o finanse parafii oraz jej infrastrukturę.

– Księża muszą być aktywni i doceniani w swojej społeczności, by taca była pełniejsza. Czy to budowa nowego kościoła, czy dbanie o komfort wiernych w trakcie mszy, to wszystko ma wpływ na wielkość datków – przekazał jeden z nich w rozmowie z „Faktem”.

W Warszawie parafia można zebrać nawet 16 tysięcy złotych miesięcznie

Statystyki pokazały, że osoba wierząca miesięcznie przekazuje 23,15 zł w formie datków na tacę. W dużych miastach i dużych parafiach łączna zebrana kwota dojść może nawet do 16 tysięcy złotych. Mniejsze parafie muszą zadowolić się datkami w wysokości 3-6 tysięcy złotych miesięcznie.

Prawo kanoniczne nakłada na parafian obowiązek dbania o potrzeby swojej społeczności: „Wierni mają obowiązek zaradzić potrzebom Kościoła, aby posiadał środki konieczne do sprawowania kultu, prowadzenia dzieł apostolstwa oraz miłości, a także do tego, co jest konieczne do godziwego utrzymania szafarzy”. Z kolei piąte przykazanie kościelne mówi: „Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła”. Chodzi tu zarówno o potrzeby duchowe, jak i materialne.

