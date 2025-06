Rozstąpienie Morza Czerwonego. Naukowcy przeprowadzili symulację

Mojżesz to jeden z najważniejszych proroków dla chrześcijan, muzułmanów oraz żydów. Według niektórych źródeł żył prawdopodobnie w XIII wieku p.n.e. Historia jego życia opisana w Starym Testamencie była wielokrotnie adaptowana w dziełach kultury. Jeden z epizodów stał się ostatnio przedmiotem badań naukowców.

Historia Mojżesza. Ucieczka Izraelitów

Mojżesz stał na czele ucieczki Żydów z niewoli egipskiej – prowadził ich do Ziemi Obiecanej. Izraelici ścigani byli przez wojska faraona. Według Biblii Jahwe za pośrednictwem Mojżesza sprawił, że Morze Czerwone się rozstąpiło. Żydzi uciekli przez jego środek, a wojska faraona zginęły w odmętach morskich.

Bibliści, bazując na określeniu występującym w Starym Testamencie („Morze Trzcin”, „Morze Sitowia”), skłaniają się ku poglądowi, że występujące w Biblii Morze Czerwone to śródlądowe mokradła pomiędzy Morzem Czerwonym i Morzem Śródziemnym.

Carl Drews, oceanograf z National Center for Atmospheric Research, doszedł do wniosku, że do rozstąpienia się wód mogło dojść dzięki silnemu, długotrwałemu wiatrowi.

Rozwiązanie zagadki przejścia przez Morze Czerwone? Naukowcy zrobili symulację

Teoria jest poparta modelowaniem komputerowym, który wskazuje, że silny wiatr o prędkości około 100 km/h wiejący z właściwego kierunku może otworzyć kanał o szerokości 5 km przez wodę.

– Przejście przez Morze Czerwone jest zjawiskiem nadprzyrodzonym, które zawiera naturalny element. Cudem było wyczucie czasu – powiedział dla MailOnline.

Dr Bruce Parker z National Oceanic and Atmospheric Administration zasugerował, że Mojżesz mógł znać się na przyrodniczych zjawiskach, takich jak wiatry czy pływy. W Piśmie Świętym pojawia się również wzmianka o silnym wietrze: „I wyciągnął Mojżesz rękę swoję na morze, a Wiekuisty pędził morze wiatrem wschodnim gwałtownym przez całą noc, i zamienił morze w suszę” (Szemot 14:21).

