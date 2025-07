Ważna decyzja papieża. Wskazał na duchownego z Europy

Papież Leon XIV podjął decyzję dotyczącą zmiany w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich. Dotychczasowego przewodniczącego Seana O'Malleya zastąpi Thibault Verny.

Leon XIV zdecydował. Zmiany w Papieskiej Komisji ds. Ochrony Małoletnich

Sean O'Malley to 81-letni były arcybiskup Bostonu. Kierował komisją od jej powstania w 2014 roku. Na stanowisku przewodniczącego zastąpi go młodszy o ponad 20 lat arcybiskup z Francji – Thibault Verny. Francuz jest członkiem komisji od 2022 roku. Podczas swojej posługi we francuskim Kościele nabył doświadczenie w działaniach na rzecz ochrony dzieci. Verny od 2023 roku jest arcybiskupem Chambéry (Francja). Kardynał O'Malley swojego następcę nazwał „liderem nastawionym na współpracę”.

Thibault Verny w rozmowie z Vatican News powiedział, ze a najbliższym czasie „zostaną opublikowane wytyczne, które będą zawierać wskazania dotyczące ochrony małoletnich i towarzyszenia im przez duchownych”. Zdaniem Vatican News nominacja dla Verny'ego to „dobry krok w kierunku dalszego rozwiązywania kryzysu związanego z szeroką skalą nadużyć”.

Thibault Verny nowym przewodniczącym. Określił swoje priorytety w walce z nadużyciami

Thibault Verny przyznał, że w przeszłości miał kontakty z ofiarami nadużyć. W swojej pracy jako przewodniczący komisji chce się skupić na kontynuowaniu obecnych działań oraz wspieraniu lokalnych diecezji w ramach projektu „Memorare”.

Papieska Komisja ds. Ochrony Małoletnich została powołana w 2014 roku przez papieża Franciszka. Była jego odpowiedzią na skandale z udziałem duchownych. Komisja wspiera hierarchów w tworzeniu procedur i strategii reagowania na przypadki nadużyć seksualnych. Do jej zadań należy również zapewnianie ochrony dzieciom i bezbronnym dorosłym przed takimi nadużyciami ze strony duchownych.

