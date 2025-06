Leon XIV złamał prawo? Emocje wygrały z rozsądkiem, nagranie obiegło sieć

Papież Leon XIV od początku swojego pontyfikatu znany był z przeżywania silnych emocji. Wzruszenie, które dało się usłyszeć w pierwszym przemówieniu do wiernych, nie było wyjątkiem. Do sieci wyciekły nagrania, na których uchwycono, jak głowa Stolicy Apostolskiej przegrywa ze swoją największą miłością. To jednak zdaniem ekspertów może umocnić jego wiarygodność.

Papież Leon XIV łamie protokół. Kontrowersji nie brakuje

Jedną z największych miłości głowy Stolicy Apostolskiej od lat pozostaje sport. Specyficzne hobby papieża zostało zauważone natychmiast po jego wyborze 8 maja 2025 roku. Chociaż nie jest to pierwszy papież w historii, który pała miłością do aktywności fizycznej (Jan Paweł II otwarcie przyznawał, że jest miłośnikiem górskich wędrówek), tym razem nikt nie ma wątpliwości co do preferencji papieża – jego serce skradł tenis i baseball.

To właśnie wieloletnia pasja Leona XIV była przyczyną kolejnych kontrowersji wokół jego pontyfikatu. Tym razem jednak papież przełamał granicę, decydując się na miły, aczkolwiek fatalny w skutkach gest. W trakcie spotkań z nowożeńcami podczas audiencji generalnej w Watykanie Leon XIV zaskoczył wszystkich, pozując do zdjęcia z młodą parą w czapce baseballowej drużyny Chicago White Sox. Chociaż kadry z nagrania wydają się niewinne, głowa Stolicy Apostolskiej dopuściła się tym samym złamania zarówno tradycyjnych papieskich, jak i ślubnych kodeksów ubioru.

To nie fotomontaż. Media komentują incydent z udziałem papieża

Zagraniczne media od dłuższego czasu przypatrywały się oddaniu Leona XIV drużynie Chicago White Sox. Po Internecie zaczęły nawet krążyć wizerunki z podobizną papieża, na której ten miał zajadać się hot dogami. Szybko jednak ustalono, że kadry mogły zostać edytowane lub być wytworem sztucznej inteligencji. Mimo to Chicago Sun-Times natychmiast podchwyciło temat, nazywając żartobliwie Leona XIV „Da Pope”.

Tym razem trudno jednak podejrzewać kogokolwiek o działania edytorskie. Na opublikowanym w sieci nagraniu widać, jak najpierw papież rozmawia z parą młodą, a następnie sam zakłada na głowę czapkę drużyny baseballowej, w której do zdjęcia pozuje również szczęśliwy pan młody.

Podczas wystąpienia spotkał się z nowożeńcami — łamiąc zarówno tradycyjne papieskie, jak i ślubne kodeksy ubioru – zauważa amerykańska stacja CNN.

Złamanie protokołu umocnieniem wiarygodności papieża?

CNN podało do wiadomości, że Leon XIV jest „pierwszym papieżem, który stworzył tak swobodne połączenie” między głową Stolicy Apostolskiej a wiernymi. Do wspomnianej otwartości na bliźnich nawiązał sam Leon XIV podczas spotkania z duchowieństwem w diecezji rzymskiej.

Proszę was o to jako ojciec i pasterz: starajmy się wszyscy być kapłanami wiarygodnymi i godnymi naśladowania – mówił Leon XIV.

Chociaż papież w kolejnych słowach skierowanych do kapłanów nawiązał do „ugruntowanego życia duchowego, spotkania z Panem i słuchania Jego Słowa”, namawiał zebranych do „podjęcia wysiłku na rzecz prezbiterialnego braterstwa”, zdaniem ekspertów, wspomniany apel, połączony z autentycznością, jaką od początku pontyfikatu prezentuje papież Leon XIV, mogą umocnić jego pozycję i korzystnie wpłynąć na jego wiarygodność.

