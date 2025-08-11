15 sierpnia obowiązuje post? Kościół rozwiewa wątpliwości

Wstrzemięźliwość od spożywania mięsa w piątki jest praktyką sięgającą wieków. Stanowi formę pokuty upamiętniającej mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, a jej podstawę prawną wyraża kanon 1251 Kodeksu Prawa Kanonicznego.

Zgodnie z nim, katolicy od 14. roku życia mają obowiązek zachowania wstrzemięźliwości w każdy piątek roku – chyba że w tym dniu przypada uroczystość liturgiczna.

15 sierpnia a post piątkowy

Wniebowzięcie NMP jest jednym z największych świąt maryjnych, a jego ranga jako uroczystości sprawia, że zastępuje ono charakter pokutny piątku. Prawo kanoniczne przewiduje, że uroczystości są dniami świętowania, a nie umartwienia. Dlatego, jeśli 15 sierpnia wypada w piątek, wierni mogą spożywać mięso – i to bez konieczności uzyskania specjalnej dyspensy od biskupa.

Taka zasada obowiązuje zresztą przy każdej uroczystości przypadającej w piątek – niezależnie, czy jest to Boże Narodzenie, Wszystkich Świętych czy Najświętsze Serce Pana Jezusa. W takich dniach radość z wydarzenia liturgicznego ma pierwszeństwo przed praktyką postną.

Dyspensa biskupa a zniesienie postu przez uroczystość

Kościelne przepisy jasno określają, że jeśli w piątek przypada uroczystość, wstrzemięźliwość od mięsa automatycznie przestaje obowiązywać – i to bez interwencji biskupa. Inaczej wygląda sytuacja, gdy hierarchowie udzielają dyspensy na zwykłe piątki, które następują po dużych uroczystościach czy wypadają w długie weekendy. Wtedy, korzystając z zezwolenia, wierni proszeni są o podjęcie innej formy pokuty lub modlitwy, na przykład odmówienie różańca, udział w mszy świętej czy wsparcie osób potrzebujących.

W ten sposób Kościół stara się zachować równowagę między świętowaniem ważnych wydarzeń a duchową dyscypliną swoich wiernych.

Czytaj też:

Ujawniono nieznany list Benedykta XVI. W tle rezygnacja papieżaCzytaj też:

Znany duchowny ostro o nowym kapelanie Nawrockiego. „Ciągnie swój do swego”