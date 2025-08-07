Ujawniono nieznany list Benedykta XVI. W tle rezygnacja papieża

Buxa jest profesorem liturgiki i sakramentologii w Instytucie Teologii Ekumeniczno-Patrystycznej w Bari i konsultantem Kongregacji Nauki Wiary oraz Kongregacji do spraw Świętych i Urzędu Papieskich Celebracji Liturgicznych.

Jego książka pod tytułem „Rzeczywistość i utopia w Kościele” przykuła uwagę, ponieważ znajduje się w niej treść listu Ojca Świętego, który dobrowolnie zrezygnował z papiestwa w wieku 85 lat (zrobił to pierwszy raz w ciągu ostatnich kilkuset lat – wcześniej taką samą decyzję w XIII wieku podjął Celestyn V). Jego decyzja oficjalnie związana była z pogarszającym się stanem zdrowia (to wystarczający powód, by ustąpić – według zapisów Prawa kanonicznego).

Tajemniczy list papieża Benedykta XVI do księdza

„Twierdzenie, że wraz z rezygnacją porzuciłem jedynie sprawowanie posługi, a nie munus [posługę – red.], jest sprzeczne z jasną doktryną dogmatyczno-kanoniczną. (…) Jeśli niektórzy dziennikarze mówią o «pełzającej schizmie», nie zasługują na żadną uwagę” – zauważył w sierpniu 2014 roku Ojciec Święty. List zacytowany został w katolickim serwisie ekai.pl.

Papież podkreślał, że swoją rezygnację uważa za „w pełni” ważną, a podobieństwo „między biskupem diecezjalnym a biskupem Rzymu w kwestii rezygnacji” ocenia jako zasadne. Bronił też swojego prawa do tego, by po ustąpieniu z urzędu wypowiadać się ws. Kościoła i pisać poza „urzędem papieskim”.

„Rzeczywistość i utopia w Kościele” to książka, która analizuje współczesne zmagania Kościoła katolickiego z kryzysem. Opowiada o trudach pogodzenia wizji chrześcijańskiej, mającej utopijny charakter, z codziennością. W pozycji autorzy analizują tło historyczne i pokazują wyzwania, jakie stoją przed Stolicą Apostolską (Watykanem).

