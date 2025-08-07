Polski ksiądz zwrócił się do papieża. Wystosował zaskakującą prośbę

Biskup Radomski Marek Solarczyk poinformował w komunikacie, że 12 lipca 2025 roku Ojciec Święty mianował biskupa pomocniczego dla diecezji radomskiej. „Biskup-nominat poprosił jednak papieża Leona XIV o zwolnienie go z tej funkcji. Ojciec Święty przyjął prośbę ks. Krzysztofa Dukielskiego, zwalniając go z urzędu biskupa pomocniczego. Nuncjusz Apostolski, przekazując mi tę wiadomość, polecił podać ją do publicznej wiadomości” – podkreślono w oświadczeniu.

Nuncjusz Apostolski w Polsce Antonio Guido Filipazzi w połowie lipca zaznaczył w wiadomości, że dotychczasowemu proboszczowi parafii św. Jana Chrzciciela w Magnuszewie (od lipca 2021 r.) została przydzielona stolica tytularna Catula.

Ks. Krzysztof Dukielski. Biogram

Ks. Krzysztof Dukielski urodził się 10 kwietnia 1978 r. w Radomiu. Z tym miastem związany był przez wiele lat. Tam przyjął sakrament chrztu świętego, ukończył liceum i wstąpił do seminarium. Podczas formacji seminaryjnej ukończył studia teologiczno-filozoficzne w Uniwersytecie kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie uzyskując tytuł magistra teologii.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 r. z rąk bpa Zygmunta Zimowskiego. Ks. Dukielski pierwszą posługę duszpasterską pełnił jako wikariusz w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Zwoleniu (2003-2004). Następnie skierowano go na studia specjalistyczne w Rzymie (2004-2013). W latach 2006-2013 kontynuując studia, ks. Dukielski pełnił posługę duszpasterską we włoskich parafiach.

Ks. Krzysztof Dukielski nie będzie biskupem pomocniczym radomskim

W 2011 r. uzyskał tytuł licencjata z bioetyki. W 2013 r. powrócił do Polski, aby zaangażować się duszpastersko w swojej macierzystej diecezji. Ks. Dukielski podjął funkcję wicemoderatora Ruchu Światło-Życie i Diecezjalnego Duszpasterza Służby Zdrowia, jednocześnie kontynuując studia doktoranckie z zakresu teologii moralnej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

W latach 2014-2016 był zastępcą dyrektora Krajowego Biura Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży, a później kapelanem Radomskiego Centrum Onkologii (2017). Od 2017 do 2023 r. był Diecezjalnym Moderatorem Ruchu Światło-Życie, a w latach 2019-2020 sprawował funkcję Krajowego Moderatora Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Zna język włoski.

