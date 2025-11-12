Twierdzi, że Jezus objawił jej się 49 razy. Kościół zabrał głos

Pod koniec ubiegłego wieku, w latach 70., jedna z mieszkanek północy Francji miała doświadczać obecności Jezusa – aż 49 razy. Twierdziła, że syn Boży dzielił się z nią swoim przesłaniem na współczesne (jak na drugą połowę XX w.) czasy. Miał zażyczyć sobie, by na jednym ze wzgórz, gdzie rzekomo objawiał się Madeleine Aumont, zamocowany został wielki krzyż. Tak też zrobiono – znajduje się tam konstrukcja o długości ponad siedmiu metrów.

Przez kolejne lata wieść o rzekomych objawieniach powtarzana była z ust do ust. Do Dozulé przybywać zaczęli pielgrzymi z różnych zakątków kraju, a nawet zagraniczni członkowie kościelnej wspólnoty. Wzgórze żyło swoim życiem duchowym, chociaż Watykan ani razu nie wypowiedział się pozytywnie o miejscu. Zrobił to dopiero teraz – stanowczo.

Watykan. Papież Leon XIV nie zatwierdził objawień we francuskim Dozulé

Głosu ws. objawień nie zabrał ani Paweł VI, ani Jan Paweł I, Jan Paweł II, Benedykt XVI czy Franciszek. Dopiero Ojciec Święty Leon XIV złożył podpis pod instrukcją, która sporządzona została przez magisterium papieskie. W dokumencie zaznaczono, że „zjawisko (...) trzeba uznać za objawienia nienaturalnego pochodzenia – ze wszystkimi konsekwencjami wynikającymi z tego ustalenia”.

Eksperci ze Stolicy Apostolskiej palcem wskazali m.in. na monumentalny krzyż który stanął na wzgórzu. Ich zdaniem symbol „nie potrzebuje 7,38 m stali czy betonu, aby być rozpoznany” w metaforycznym sensie. „Jest wznoszony za każdym razem, gdy serce poruszone łaską otwiera się na przebaczenie” – podkreślono w instrukcji. W ten sposób pouczono wiernych, że to doświadczenie Boga i owoce nawrócenia przykuwają uwagę ludu i świadczą o prawdziwości objawienia, a nie ogromne krzyże.

Oprócz tego wspomniano również m.in. o przepowiedniach Aumont, która – za „Jezusem” – powtarzała, że świat skończy się przed rozpoczęciem nowego milenium. Tym czasem mamy rok 2025.

