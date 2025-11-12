Tajemnicze zaginięcie księdza. „Nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich”

Ks. Marek Wodawski zaginął w piątek (7 listopada) wieczorem. Podkomisarz Joanna Węgrzyniak w komunikacie prasowym opisała szczegółowo ustalenia służb – duchowny feralnego dnia „wyszedł z mieszkania przy ulicy Białowieskiej”, czyli znajdującego się na terenie warszawskiej dzielnicy Praga-Południe i „do chwili obecnej nie powrócił, ani też nie nawiązał kontaktu z nikim z bliskich”.

Policja, a także lokalne i ogólnokrajowe media udostępniły rysopis i fotografie, które przedstawiają poszukiwanego. Każdy, kto go rozpoznaje, proszony jest o kontakt ze służbami.

Warszawa. Zagadkowe zaginięcie księdza

Ks. Wodawski ma 45 lat. Jest przeciętnego wzrostu – mierzy 175 centymetrów – i ma normalną budowę ciała. Nosi krótko obcięte włosy (w ciemnym kolorze). W chwili zaginięcia miał być ubrany w czerwoną bluzę oraz jeansowe spodnie (koloru niebieskiego).

Oficer prasowa z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII zwróciła się o pomoc do użytkowników sieci. Wszyscy, którzy mają jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu mężczyzny prezentowanego na zdjęciu, proszeni są o zgłoszenie się do pobliskiej jednostki lub o wykonanie połączenia telefonicznego na podane niżej numery.

Mazowsze. Policja apeluje do internautów ws. poszukiwanego duchownego z Warszawy

„Osoby, które mogą pomóc w jego odnalezieniu, proszone są o kontakt z policjantami z komendy przy ulicy Grenadierów – numer telefonu: (47) 723-76-30, w godzinach 8.00-16.00, a całodobowo: (47) 723-76-55, lub o udanie się do najbliższej jednostki Policji, albo o połączenie się z bezpłatnym, ogólnopolskim nr tel.: 112. Ewentualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej: [email protected]” – sugeruje przedstawicielka policji z KRP Warszawa.

Ks. Wodawski służby w Parafii Matki Bożej Królowej Polski – w stolicy Mazowsza.

