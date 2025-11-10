Pustki na lekcjach religii w Warszawie. Wielkie tąpnięcie po komunii

Rok do roku nieznacznie spadła liczba uczniów chodzących na religię i etykę w szkołach w Warszawie – z 44 do 43 proc. Dane obejmują 804 miejskich placówek, w których funkcjonuje 9 969 grup w przedszkolach i klas w szkołach. Jeszcze dwa lata temu frekwencja wynosiła 48 proc. W przedszkolach na lekcje religii rodzice posyłają 13 proc. dzieci. O dwa pkt proc. mniej niż w 2025 r.

Na lekcje religii nie chodzi 89 proc. stołecznych maturzystów. – U mnie w klasie nikt nie chodzi na religię. Nie wiem, dlaczego tak jest, nie rozmawiamy o tym – skomentował w rozmowie z „Gazetą Wyborczą” Konrad. Takich licealnych klas jak jego jest prawie 300. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda w ostatnim roku w technikum, gdzie religię omija 94 proc. uczniów. Tu jest 372 klasy, gdzie religia nie jest prowadzona.

Warszawa. Nowe dane o lekcjach religii w szkołach. Kościół ma o czym myśleć

Łącznie na religię chodzi 21 proc. uczniów liceów (spadek o jeden p.p. w porównaniu z zeszłym rokiem) i 12 proc. techników (spadek o trzy p.p rok do roku). W szkołach branżowych na katechezę uczęszcza 13 proc. uczniów. Frekwencję zawyżają dzieci z podstawówki – 59 proc., z czego 72 proc. w klasach pierwszych i 71 proc. w klasach trzecich. Spadek widać już po komunii. W klasie czwartek na religię chodzi 64 proc. uczniów, w klasach szóstych 50 proc., a w ósmych 41 proc.

Tutaj klas bez religii jest 64. Jeśli chodzi o podstawówki to spadek frekwencji widać z roku na rok. W 2019 r. na lekcje religii chodziło 70 proc., dwa lata temu 64 proc., a w ubiegłym roku 61 proc. Wysoka średnia jest również wśród uczniów szkół przysposabiających do pracy – 89 proc. co stanowi wzrost o cztery p.p. w porównaniu do poprzedniego roku szkolnego. Na etykę chodzi z kolei tylko osiem proc. wszystkich uczniów.

Czytaj też:

W tym mieście frekwencja na lekcjach religii jest coraz niższa. „To klęska Kościoła”Czytaj też:

Tutaj co drugi uczeń nie chodzi na religię. „To zła informacja dla Kościoła”