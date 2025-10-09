Tutaj co drugi uczeń nie chodzi na religię. „To zła informacja dla Kościoła”

W roku szkolnym 2025/2026 w Olsztynie liczba uczniów uczęszczających na religię spadła poniżej połowy. Uczniowie rezygnują z zajęć nawet mimo tego, że liczba godzin lekcyjnych z tego przedmiotu spadła do jednej tygodniowo. „GW” stwierdza jednoznacznie, że jest to „zła informacja dla Kościoła”.

Olsztyn. Lekcje religii z coraz niższą frekwencją

– Łączna liczba uczniów, którzy nie uczestniczą w lekcji religii, to 10 619, czyli 49,63 proc. – potwierdził w rozmowie z „Wyborczą” rzecznik prasowy olsztyńskiego ratusza Patryk Pulikowski. W całej Polsce w szkołach podstawowych na religię chodzi około 66 proc. uczniów. W najmłodszych klasach jest to blisko 90 proc., a w klasie ósmej już poniżej 35 proc.

W szkołach ponadpodstawowych na religię chodzi tylko 37 proc. uczniów. Dziennikarze „GW” przypominają, że przyczyny tego zjawiska badane były wielokrotnie. Socjologowie wskazywali na malejący autorytet Kościoła i coraz mniejszą rolę religii w życiu ludzi.

Matka uczniów: Zmieniło się podejście

– Po prostu nie chcę, żeby moje dzieci żyły w strachu. Staram się wychowywać dzieci na ludzi uczciwych i niezgadzających się na krzywdzenie innych, ale nie chcę, żeby słyszały, że za najmniejsze przewinienie czeka ich czyściec albo piekło – tłumaczyła dziennikarzom matka uczniów z drugiej i siódmej klasy podstawówki.

– Nie ukrywam, że nie podoba mi się też hipokryzja Kościoła. I choć pokazuje wiernym, jak mają żyć, to w przypadku księży chroni ich, nawet jeśli reprezentują postawy sprzeczne z nauką Kościoła – dodawała. Jak dodawała, zmieniły się też normy społeczne. – Teraz wypisanie dziecka z religii nie wiąże się już z takim ostracyzmem jak kiedyś. I coraz więcej jest takich dzieci – mówiła.

Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego zauważa, że diecezja warmińska jest jedną z mocniej zateizowanych w całej Polsce. W niedzielnej mszy świętej w całym kraju uczestniczy tylko 29 proc. ochrzczonych wiernych, a do komunii przystępuje 14 proc. uprawnionych. Na Warmii jest to odpowiednio 20,72 proc. uczestników mszy i 10,36 proc. przyjmujących komunię.

