Kuria zaktualizowała listę piosenek, których nie wolno grać na ślubach. Skreślono hit

Władze diecezji wrocławskiej zauważają, że młode pary zbyt często zwracają się z prośbą o odtwarzanie świeckich utworów podczas zaślubin w kościele. Do Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej wpływały informacje o nadużyciach w tej kwestii, dlatego hierarchowie postanowili przypomnieć o podstawowych zasadach.

Wrocław. Kuria ma dość świeckich utworów na ślubach

W swoim oświadczeniu kuria podkreśla, że za muzykę podczas kościelnych uroczystości zawsze odpowiada proboszcz lub administrator parafii, a także wikariusze i organista. Ostateczna decyzja odnośnie repertuaru i sposobu jego wykonania należy zawsze do nich, a nie do pary młodej.

„W związku z pojawiającymi się nadużyciami muzycznymi zgłaszanymi do Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej przypominamy kilka kwestii związanych z tą tematyką. Za wszystkie sprawy związane z muzyką w świątyni odpowiada proboszcz/administrator parafii z pomocą wikariuszy i organisty. W razie wątpliwości zawsze może zwrócić się do komisji” – czytamy w oświadczeniu.

Wiceprzewodniczący Diecezjalnej Komisji ds. Muzyki Kościelnej Marcin Ziółkowski doradzał, aby już przy ustalaniu daty ślubu księża informowali narzeczonych o zasadach, dotyczących dozwolonej muzyki w kościele. Dzięki takiemu podejściu będzie można uniknąć późniejszych nieporozumień.

Światowa gwiazda nie będzie puszczana w polskich kościołach

Wspomniano też o zarządzeniu biskupa Wiesława Meringa z 2016 roku. Dotyczy ono tematu koncertów, organizowanych w świątyniach. Oprócz nazwiska i talentu artysty, pod uwagę brane mają być też wyznawane przez niego wartości. Przypomniał o sporządzonej przez kurię liście świeckich utworów, które podczas liturgii są zakazane. Ostatnio do tego spisu dołączyło „Perfect” Eda Sheerana, piosenka wyjątkowo popularna wśród nowożeńców.

Wspomniano też o jednym z zespołów, który w 2026 roku otrzymał zakaz wykonywania muzyki w kościołach diecezji wrocławskiej. Informacje o całej grupie oraz jej pojedynczych członkach trafić mają do proboszczów.

„Mamy nadzieję, że wspomniana sytuacja stanie się przestrogą dla wszystkich wykonujących muzykę w kościołach, zachętą do przygotowania repertuaru zgodnego z życzeniem Kościoła, a dla dbających o piękno muzyki liturgicznej potwierdzeniem, że warto stać na straży świętości liturgii” – pisał ks. Ziółkowski.

Kuria chce też wprowadzić kurs dla muzyków. Podobne przechodzą już fotografowie i kamerzyści, którzy pracują podczas uroczystości w kościele.

Czytaj też:

Ile w kopercie podczas kolędy? To pytanie sprowokowało księdza w programie na żywoCzytaj też:

Parafianka bała się, jak ksiądz ocenia WOŚP. „Miała naklejone kilkanaście serduszek”