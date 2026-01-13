Parafianka bała się, jak ksiądz ocenia WOŚP. „Miała naklejone kilkanaście serduszek”

Coroczny hejt na WOŚP odbija się także na osobach, które nie są bezpośrednio zaangażowane w akcję Jerzego Owsiaka. O jednym z przykładów opowiedział ksiądz Grzegorz Kramer. Jak możemy się domyślić, opisywał on w sieci swoją wizytę duszpasterską podczas kolędy.

Ksiądz opowiedział o wizycie u seniorki. Bała się jego reakcji?

„Wszedłem dziś do domu jednej starszej Pani. Na lustrze w przedpokoju miała naklejone kilkanaście serduszek WOŚP. Zatrzymałem się przy nich, a ona trochę przestraszona zapytała: »jest ojciec przeciwny«. Uśmiechnąłem się i nic nie mówiąc rozpiąłem moją sutannę. Starsza Pani się zaśmiała” – pisał na Facebooku, dołączając zdjęcie z rozchyloną sutanną i pokazując oficjalną koszulkę WOŚP.

„Później się pomodliliśmy i zaczęliśmy rozmawiać. Też o WOŚP. Pani powiedziała: te serduszka to moje trofea z ostatnich lat. Zawsze wspieram i nie rozumiem ludzi, którzy są przeciw. Szczególnie starszych, którzy przecież tyle chorują. Ucieszyła się, że też zbieram od lat. Powiedziała, że nie zna się na internetach i nie wrzuci do moje e-skarbonki, ale da dzieciom, po Mszy, przy kościele. Jak co roku” – kontynuował relację.

Pozytywne komentarze pod wpisem księdza o WOŚP

Na tym jednak nie skończył. Podzielił się też inną przygodą. „Znów dziś usłyszałem tyle historii, takich zwykłych i niezwykłych. Wspomnę o jeszcze jednej starszej Pani. Ma 80 lat. W zeszłym roku była w Meksyku, a teraz jedzie do Fatimy. »Najwyżej umrę w trasie, co za różnica, czy w łóżku, czy w trasie. Ledwo chodzę, ale zawsze są dobrzy ludzie i pomagają«” – cytował słowa seniorki.

W komentarzach pod wspomnianymi historiami zaroiło się od pozytywnych komentarzy. „Po przeczytaniu takich historii od razu cieplej na sercu” – pisała jedna z internautek. „Nie potrafię zrozumieć tej całej nienawiści skierowanej na WOŚP, chcesz wspierać wspieraj, nie chcesz nie wspieraj, nikt nie będzie Cię wytykał palcami, ale nie hejtuj” – dodawała inna.

Czytaj też:

Musiał znów to zrobił. Jego aukcja WOŚP podbija InternetCzytaj też:

Tak Iga Świątek wsparła WOŚP. Kibice będą zachwyceni!