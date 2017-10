Francja. Zatrzymano 10 osób. Miały planować ataki na polityków

Zatrzymania miały miejsce we wtorek 17 października w rejonie Paryża oraz na południu Francji. Sprawa jest wynikiem wcześniejszego oskarżenia 21-letniego członka skrajnie prawicowej Akcji Francuskiej. Na początku lipca usłyszał on zarzuty w związku z podejrzeniem działalności terrorystycznej. Mężczyzna był aktywny w mediach społecznościowych, za pośrednictwem których groził migrantom. Logan N. był obserwowany od marca, ponieważ administrował na Facebooku stroną, na której znajdowały się treści chwalące akt terroru dokonany przez Andersa Breivika. W domu 21-latka znaleziono broń i ulotki wzywające do walki m.in. z czarnoskórymi, migrantami i dzihadystami.

Kolejny etap aresztowań nastąpił w październiku, kiedy to śledczy zatrzymali dziesięć osób powiązanych z Loganem N. To zarówno jego znajomi, jak i np. osoba, która miała sprzedać mu broń. Francuska telewizja informacyjna LCI podaje, że zatrzymani planowali atak na francuskich polityków, w tym m.in. przywódcę skrajnie lewicowej Francji Nieujarzmionej Jean-Luca Melenchona oraz na rzecznika francuskiego rządu Christophe'a Castanera.