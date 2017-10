Nowe informacje o stanie zdrowia Benedykta XVI

Abp Georg Gänswein zdementował plotki na temat pogarszającego się stanu zdrowia emerytowanego papieża. Nawiązał w ten sposób do ostatnich doniesień oraz słów, które wskazywały na to, że życie 90-letniego papieża „wygasa jak świeczka”. Abp Gänswein podkreślił, że to stwierdzenie odnosiło się do osoby w podeszłym wieku, która każdego dnia staje się słabsza. Wypowiedź duchownego opublikowano na łamach portalu radiovaticana.va.

Z kolei w poniedziałek 16 października przedstawiciele Watykanu ogłosili, że Benedykt XVI jak zwykle w godzinach wieczornych spędzał czas w ogrodzie watykańskim.

Benedykt XVI od 19 kwietnia 2005 roku do 28 lutego 2013 roku był 265. papieżem. W lutym 2013 roku przeszedł na emeryturę. Jest pierwszym od XIII wieku papieżem, który dobrowolnie zrzekł się swojego urzędu. W kwietniu Benedykt XVI skończył 90 lat. Mieszka w klasztorze na terenie Ogrodów Watykańskich.