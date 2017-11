BBC pokazało, jak poluje przerażający bobbit. Materiał jak z horrorów zaszokował widzów

Niektórzy porównują go do czerwi pustyni z „Diuny”, większość widzi w nim Demogorgona ze „Stranger Things”. Jedno jest pewne - ci, którzy obejrzeli najnowszy film dokumentalny z serii „Blue Planet”, na egzotyczne wakacje już nigdy nie zapomną zabrać butów do pływania.

Bobbit - Eunice aphroditois Premiera drugiej części niezwykle popularnego cyklu dokumentalnego „Blue Planet” miała miejsce 12 listopada, jednak w mediach społecznościowych dopiero rozpoczyna się szał wokół pokazanych tam gatunków. Żywą reakcję widzów budzi zwłaszcza jeden z nich – stworzenie o mile kojarzącej się nazwie „bobbit”, czyli Eunice aphroditois. Ci, którzy dzięki materiałowi BBC mogli po raz pierwszy w życiu zobaczyć bobbita, nie rozpływają się jednak w zachwycie. Starają się raczej wymazać to wspomnienie ze swojej pamięci. Wszystko przez drapieżną naturę i przebiegły sposób polowania tego długiego nawet na metr robaka. Zakopany w mule na dnie oceanu bobbit cierpliwie czeka na swoje ofiary, po czym w błyskawicznym ataku chwyta przepływające ryby ostrymi zębami i wciąga za sobą w otchłań. Sympatii temu stworzeniu nie dodaje też jego wygląd. Wielu internautom kojarzy się z Demogorgonem z szalenie popularnego obecnie serialu „Stranger Things”. Innych uderza z kolei jego podobieństwo do pustynnych czerwi z Uniwersum Diuny stworzonego przez pisarza Franka Herberta. Koszmarne jest także samo pochodzenie nazwy tego gatunku. Pochodzi od Loreny Bobbit, która w 1993 roku odcięła przyrodzenie swojemu śpiącemu mężowi. Kobieta oskarżała go wcześniej o to, że ją zgwałcił. Powrót „Blue Planet” Film "Blue Planet II" został wyemitowany po 16 latach od czasu emisji pierwszej części. Jego producenci zaznaczają, że skorzystali z najnowocześniejszej technologii, odbyli 125 wypraw w 39 krajach i spędzili 6 tysięcy godzin nurkując. Najnowsza część "Blue Planet" została wyemitowana 29 października na programie BBC One.