Starożytna twierdza na dnie jeziora. Konstrukcja liczy trzy tysiące lat

Galeria:

Forteca, Jezioro Wan

Zespołowi udało się odkryć, że ruiny to część rozległego kompleksu, rozciągającego się kilometr pod wodą. Wysokość grubych, kamiennych ścian twierdzy wynosi od trzech do czterech metrów. – To cudowne przeżycie znaleźć coś takiego – ucieszył się Tahsin Ceylan, szef zespołu nurków, którzy odnaleźli fortecę. – Wkrótce przybędą tu archeolodzy, by zbadać dokładną historię konstrukcji – dodał mężczyzna.

Tahsin Ceylan wyjaśnił, że w czasach starożytnych wielu ludzi osiedlało się w okolicach jeziora i historia osadnictwa na tych terenach sięga 600 tysięcy lat.Wszystko wskazuje na to, że twierdza jest pozostałością po starożytnej cywilizacji Urartu. Utworzyła ona potężne Królestwo Wan na terenach dzisiejszej wschodniej Turcji, Armenii i Iranu. Państwo przez stulecia rywalizowało o wpływy z Asyrią i toczyło z nią liczne wojny. Ostatecznie uległo silniejszemu sąsiadowi i zniknęło ze starożytnych map w VI wieku p.n.e. – Wszystko wskazuje, że odnaleziono część dawnej urartyjskiej fortecy, liczącej sobie około trzech tysięcy lat – powiedział Arif Karaman, gubernator okręgu Adilcevaz, w którym dokonano odkrycia.