Niezwykłe znalezisko naukowców. W ręce badaczy trafiło heretyckie pismo poświęcone życiu Jezusa i jego brata

Eksperci postanowili kolejny raz przeszukać Bibliotekę Nag Hammadi. Zawiera ona 13 koptyjskich ksiąg gnostycznych, zwanych również kodeksami, które znaleziono w Egipcie w 1945 roku. Wśród heretyckich pism znaleziono kopię rękopisu, którego fragment jest poświęcony Jezusowi Chrystusowi oraz jego bratu Jakubowi. Do tej pory dokument ten był zachowany jedynie w języku koptyjskim. W treści pisma znajdują się fragmenty poświęcone życiu Jezusa oraz jego naukom skierowanym do brata Jakuba. Z dokumentu wynika, że Jezus miał przekazywać Jakubowi tajne nauki, aby po śmierci Chrystusa mógł on kontynuować jego nauczanie. Naukowcy z Katedry Nauk Religijnych z Uniwersytetu Teksańskiego w Austin twierdzą, że jest to niezwykle rzadkie odkrycie, ponieważ kopie pism naukowych w języku greckim to prawdziwy rarytas.

Prof. Geoffrey Smith podkreśla, że nowe odkrycie jest wyjątkowo znaczące dla świata nauki i religii, ponieważ pokazuje, że jeszcze długo po uznaniu tych pism za heretyckie, były one studiowane. Prof. Brent Landau dodaje, że sposób zapisu i podział słów na sylaby świadczy o tym, że najprawdopodobniej dokument był wykorzystywany do nauki czytania. Badacze, którzy analizowali zawartość biblioteki, zaznaczali podczas konferencji Towarzystwa Literatury Biblijnej w Bostonie, że jest to niezwykłe, iż fragmenty heretyckiej Pierwszej Apokalipsy Jakuba przetrwały aż od starożytności.

