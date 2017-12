Zobacz najbardziej świąteczny pub. Zdobi go 90 choinek

Pub The Churchill Arms w londyńskim Kensington może poszczycić się wyjątkowym świątecznym wystrojem. Co roku, w okresie Bożego Narodzenia, na murach lokalu zawiesza się 90 choinek. Do świątecznej iluminacji użyto około 21 tysięcy lampek.