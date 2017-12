Trzy ofiary i zakrwawiony miecz. Rytualne zabójstwo przed świątynią

Ze wstępnych ustaleń wynika, że sprawca zbrodni zaatakował swoją siostrę, gdy wysiadała z samochodu i śmiertelnie ją zranił. Kobieta była kapłanką w świątyni, przed którą rozegrała się tragedia. Napastnik zabił wcześniej inną kobietę i ranił kierowcę siostry. Na koniec popełnił samobójstwo. Z nieoficjalnych ustaleń policji, przywoływanych przez agencję Kyodo wynika, że na miejscu znaleziony został zakrwawiony samurajski miecz.

Japońskie media informują, że dramat rozegrał się na skutek rodzinnej walki o sukcesję, która toczyła się miedzy sprawcą, zidentyfikowanym jako Shigenaga Tomioka, a jego siostrą. Agencja Jiji podaje, że mężczyzna w latach 90. przejął od swojego ojca obowiązki kapłana w świątyni Shinto. W 2001 roku stracił jednak stanowisko, gdy ojciec postanowił powrócić na swoją pozycję, wyznaczając jako „prawą rękę” córkę. Rodzinny spór ciągnął się latami, a w 2006 roku Shigenaga Tomioka został aresztowany, gdyż wysyłał do siostry listy z pogróżkami. W 2010 roku po ostatecznym przejściu ojca na emeryturę, panna Tamioka została główną kapłanką, z czym nie mógł się pogodzić jej brat. Zdaniem śledczych własnie to popchnęło go do zbrodni.