Rosjanie wycofują się z Syrii. Putin wydał rozkaz

W poniedziałek prezydent Rosji w towarzystwie szefa resortu obrony Siergieja Szojgu i prezydenta Syrii Baszara al-Asada pojawił się w bazie lotniczej Humajmim w Syrii, położonej przy porcie lotniczym Latakia. Stanowi ona bazę wypadową rosyjskich sił powietrznych uczestniczących w walkach w Syrii.

Przy okazji wizyty przywódca Rosji wydał rozkaz rozpoczęcia operacji wycofywania wojsk rosyjskich z Syrii. Jak wyjaśnił, Rosjanie wspólnie z armią syryjską „rozgromili najgroźniejszą grupę międzynarodowych terrorystów”, czyli bojowników tzw. Państwa Islamskiego.

W obecności wojskowych Putin nakazał przegrupowanie rosyjskich wojsk z Syrii do punktów stałego bazowania. Rosjanie są obecni w Syrii od 2015 roku. W 2016 roku decyzją prezydenta spora część kontyngentu wróciła do Rosji. Jak tłumaczono - w związku z „pomyślnym wykonaniem misji”. 6 grudnia szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Walerij Gierasimow ogłosił, że Syria została w pełni uwolniona spod władzy bojowników IS.