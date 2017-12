Znany mówca motywacyjny zabił swoją rodzinę w Boże Narodzenie. Wcześniej zamieścił w sieci to nagranie

45-letni Anthony Milan Ross, zastrzelił swoją 38-letnią żonę Iris Ross i dwójkę swoich dzieci: 11-letniego Nigela i 10-miesięczną Anorę. Został oskarżony o potrójne zabójstwo i napaść na funkcjonariusza policji.

Policję na miejsce zdarzenia (Phoenix, Arizona) wezwali sąsiedzi rodziny, którzy usłyszeli strzały z pistoletu. Ciało 38-letniej żony Rossa leżało przed mieszkaniem. Ciała dzieci były w środku. Początkowo mężczyzna zabarykadował się w środku i zaczął strzelać do funkcjonariuszy. Po krótkiej wymianie ognia, 45-latka udało się ująć.

Jeden z oficerów został zabrany do szpitala, gdyż zraniony został odłamkiem kuli. Anthony Ross nie został ranny i od razu przewieziono go do aresztu.

Anthony Milan Ross znany jest z wegańskiego stylu życia i tego, że udało mu się zrzucić 100 kilogramów po tym, jak pozbył się ze swojej diety mięsa i produktów mlecznych.

Jeszcze w Boże Narodzenie mężczyzna zamieścił na swoim Facebooku nagranie obrazujące, jak śpiewa on ze swoim 11-letnim synem świąteczną piosenkę.

Mary Wogas, siostra Iris Ross, przekazała w rozmowie z ABC15, że w dniu strzelaniny otrzymała dwie wiadomości od 45-latka. – Jedna z nich to: "Właśnie zabiłem Iris i dzieci". Druga to krótka informacja, że zrobił to pistoletem – mówi kobieta. – Wiedzieliśmy, że jest niestabilny i ma mroczną stronę. Nigdy jednak nie spodziewaliśmy się, że jest do tego zdolny – dodaje.

Na razie nie wiadomo, jaki był motyw zbrodni 45-latka.